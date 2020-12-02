В РФПИ дали прогноз объёмов производства «Спутника V»
- РИА Новости
«Мы полагаем, что сможем увеличить (производство) значительно, и к марту мы будем производить как минимум 30 млн доз в месяц (включая зарубежные площадки. — RT). Мы ожидаем гораздо больших объёмов, но это прогноз на настоящий момент», — сказал Дмитриев.
Он отметил, что хотел бы быть консервативным в своих оценках, и сообщил, что РФПИ работает с большим числом партнёров по вопросу увеличения производства.
Ранее сообщалось, что РФПИ подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в регуляторы 40 стран.
Заведующая лабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».