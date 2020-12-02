В РФПИ дали прогноз объёмов производства «Спутника V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН дал прогноз объёмов производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Мы полагаем, что сможем увеличить (производство) значительно, и к марту мы будем производить как минимум 30 млн доз в месяц (включая зарубежные площадки. — RT). Мы ожидаем гораздо больших объёмов, но это прогноз на настоящий момент», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что хотел бы быть консервативным в своих оценках, и сообщил, что РФПИ работает с большим числом партнёров по вопросу увеличения производства.

Ранее сообщалось, что РФПИ подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в регуляторы 40 стран.

Заведующая лабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».