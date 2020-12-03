Минздрав намерен скорректировать целевые показатели смертности

Минздрав России планирует скорректировать целевые показатели смертности, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отдельно хотелось бы сказать о показателях смертности, очевидно, что в силу объективных причин будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений», — сказал Салагай на совещании «О реализации национальных проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Ранее сообщалось, что за сутки в России подтверждена смерть 554 человек с COVID-19. За весь период пандемии в стране умерли 41 607 человек.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в стране.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН также напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.