Минздрав намерен скорректировать целевые показатели смертности
- РИА Новости
«Отдельно хотелось бы сказать о показателях смертности, очевидно, что в силу объективных причин будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений», — сказал Салагай на совещании «О реализации национальных проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее сообщалось, что за сутки в России подтверждена смерть 554 человек с COVID-19. За весь период пандемии в стране умерли 41 607 человек.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в стране.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН также напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.