СК начал проверку по факту пожара в здании онкоцентра в Москве

Следователи начали проверку по факту гибели двух рабочих в результате пожара в закрытом на реконструкцию корпусе Московского международного онкологического центра. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

«Утром 3 декабря 2020 года на строительной площадке, расположенной по улице Дурова в городе Москве, произошло возгорание. В результате пожара скончались два рабочих, проводивших реконструкцию», — говорится в сообщении.

Начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что при пожаре в закрытом на реконструкцию корпусе Московского международного онкологического центра погибли два человека. Ещё 27 рабочих были эвакуированы.