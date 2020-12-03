СК начал проверку по факту пожара в здании онкоцентра в Москве

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Следователи начали проверку по факту гибели двух рабочих в результате пожара в закрытом на реконструкцию корпусе Московского международного онкологического центра. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.
СК начал проверку по факту пожара в здании онкоцентра в Москве
  • РИА Новости

«Утром 3 декабря 2020 года на строительной площадке, расположенной по улице Дурова в городе Москве, произошло возгорание. В результате пожара скончались два рабочих, проводивших реконструкцию», — говорится в сообщении.

Начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что при пожаре в закрытом на реконструкцию корпусе Московского международного онкологического центра погибли два человека. Ещё 27 рабочих были эвакуированы.

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