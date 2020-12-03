СК начал проверку по факту пожара в здании онкоцентра в Москве
- РИА Новости
«Утром 3 декабря 2020 года на строительной площадке, расположенной по улице Дурова в городе Москве, произошло возгорание. В результате пожара скончались два рабочих, проводивших реконструкцию», — говорится в сообщении.
Начата доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что при пожаре в закрытом на реконструкцию корпусе Московского международного онкологического центра погибли два человека. Ещё 27 рабочих были эвакуированы.