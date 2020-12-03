В Минпромторге рассказали о резерве мощностей по выпуску масок

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В Минпромторге России сообщили, что «созданный резерв мощностей позволяет выпускать более 30 млн масок в сутки и полностью покрывает потребность как медицинских организаций, так и граждан в целом».
В Минпромторге рассказали о резерве мощностей по выпуску масок
  • Reuters

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, приуроченном к выпуску двухмиллиардной маски.

«По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, обеспеченность в целом по стране медицинскими масками системы здравоохранения в период с апреля по ноябрь выросла в четыре раза — с 4,4 до 17 недель запаса», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения говорится, что в условиях пандемии коронавируса маску следует носить внутри и вне помещений при невозможности дистанцирования.

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