В Минпромторге рассказали о резерве мощностей по выпуску масок
- Reuters
Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, приуроченном к выпуску двухмиллиардной маски.
«По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, обеспеченность в целом по стране медицинскими масками системы здравоохранения в период с апреля по ноябрь выросла в четыре раза — с 4,4 до 17 недель запаса», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения говорится, что в условиях пандемии коронавируса маску следует носить внутри и вне помещений при невозможности дистанцирования.