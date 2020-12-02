В Крыму продлили выплаты для семей с тремя и более детьми
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Об этом сообщает «Крыминформ». Такое решение принял республиканский Госсовет в ходе заочного голосования депутатов. Документ размещён на сайте регионального правительства.
Также продлевается срок возможности подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты «в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка».
В 2020 году размер выплаты составляет 11 058 рублей.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о работе по предоставлению выплат на детей.