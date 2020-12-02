В Крыму продлили выплаты для семей с тремя и более детьми

В Крыму продлили срок ежемесячных выплат на третьего ребёнка и последующих детей до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщает «Крыминформ». Такое решение принял республиканский Госсовет в ходе заочного голосования депутатов. Документ размещён на сайте регионального правительства.

Также продлевается срок возможности подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты «в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка».

В 2020 году размер выплаты составляет 11 058 рублей.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о работе по предоставлению выплат на детей.