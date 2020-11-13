В Адыгее рассказали о работе по предоставлению выплат на детей

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Адыгея направила почти 896 млн рублей на выплаты, установленные федеральным центром в период пандемии для детей от трёх до семи лет. Для дальнейшей реализации инициативы республика получит ещё свыше 244,3 млн.
В Адыгее рассказали о работе по предоставлению выплат на детей
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как заявил глава республики Мурат Кумпилов, выстроенное взаимодействие федерального центра и регионов обеспечивает эффективное выполнение мер, направленных на поддержку социально незащищённых категорий граждан во время пандемии.

Ежемесячную выплату предоставляют с мая 2020 года. В настоящее время в республике её получают почти 17 тыс. детей.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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