В Адыгее рассказали о работе по предоставлению выплат на детей

Адыгея направила почти 896 млн рублей на выплаты, установленные федеральным центром в период пандемии для детей от трёх до семи лет. Для дальнейшей реализации инициативы республика получит ещё свыше 244,3 млн.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как заявил глава республики Мурат Кумпилов, выстроенное взаимодействие федерального центра и регионов обеспечивает эффективное выполнение мер, направленных на поддержку социально незащищённых категорий граждан во время пандемии.

Ежемесячную выплату предоставляют с мая 2020 года. В настоящее время в республике её получают почти 17 тыс. детей.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.