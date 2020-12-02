В Ярославской области ликвидировали крупное производство суррогатного алкоголя

Сотрудники ФСБ России пресекли крупное производство суррогатного алкоголя в Ярославской области.

Об этом сообщает ОТР.

Изъята продукция и оборудование более чем на 500 тыс. рублей. В общей сложности работало пять подпольных линий по розливу и два склада.

В ходе обыска обнаружено 500 тыс. бутылок с наклейками известных брендов, а также тара, бочки со спиртом, фурнитура, поддельные акцизные марки.

Задержан лидер преступной группы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области таможенники изъяли 38 тонн контрафактного алкоголя.