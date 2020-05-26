В Калининградской области таможенники изъяли 38 тонн контрафактного алкоголя

На таможенном посту «Балтийск» изъяли 38 тонн контрафактного алкоголя. Два грузовых транспортных средства прибыли паромным сообщением из порта Усть-Луга.

Об этом информирует «Янтарный край» со ссылкой на управление таможни Калининградской области.

Из товаросопроводительных документов следовало, что в автомобилях перемещались почтовые отправления. Таможенники нашли коробки с алкогольной продукцией, оформление которых повторяло стиль известных марок водки.

Продукцию изъяли и направили на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение сотрудниками Западного линейного управления на транспорте МВД России.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО изъяли более 2,5 тыс. ящиков контрафактного алкоголя.