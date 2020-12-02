Россия выдала Белоруссии мужчину, обвиняемого в участии в банде

Генеральная прокуратура России приняла решение о выдаче для уголовного преследования гражданина Белоруссии Сергея Дербенёва, заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Мужчина обвиняется в бандитизме, вымогательстве, мошенничестве, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и других преступлениях.

Установлено, что с конца 1980-х по август 2004 года в Гомельской области (Белоруссия) Дербенёв участвовал в устойчивой вооружённой группе. С июня 1997-го она приобрела признаки преступной организации.

«К уголовной ответственности были привлечены более 50 человек, в том числе высокопоставленные лица, проходившие службу в ОВД. Троих осуждённых суд приговорил к высшей мере наказания», — рассказали в Генпрокуратуре.

В июле 2019 года Дербенёв был задержан во Владивостоке. При задержании он предъявил паспорт гражданина России на другое имя. В июле 2020-го Генпрокуратура России удовлетворила запрос коллег из Белоруссии о выдаче обвиняемого.

Дербенёв и его адвокат обжаловали решение о его выдаче.

Ранее сообщалось, что по требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.