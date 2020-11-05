Польша выдала России обвиняемого в убийстве

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По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
Польша выдала России обвиняемого в убийстве
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

По версии следствия, в сентябре 2006 года фигурант, находясь во дворе одной из школ в Москве, в ходе ссоры нанёс однокласснику несколько ударов ножом. Потерпевший скончался.

Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Польши. Российская сторона направила зарубежным коллегам запрос о выдаче, который был удовлетворён. Мужчина доставлен в Россию.

Ранее Генпрокуратура России сообщила об экстрадиции с Кипра обвиняемого в хищении более 500 млн рублей Ираклия Джанджгавы.

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