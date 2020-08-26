В Россию экстрадировали обвиняемого в хищении более 500 млн рублей

Генпрокуратура России сообщила об экстрадиции с Кипра обвиняемого в хищении более 500 млн рублей Ираклия Джанджгавы.

«В Россию с Кипра экстрадирован гражданин, обвиняемый в хищении у одного из крупнейших банков страны свыше 500 млн рублей. По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию Ираклия Джанджгаву», — говорится в сообщении ГП.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Следователи утверждают, что Джанджгава и его сообщники заключили кредитные договоры с российским банком на общую сумму свыше 500 млн рублей, которые злоумышленники похитили.

«В октябре 2016 года в связи с установлением его местонахождения на территории Кипра Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который в марте 2020 года был удовлетворён», — сказано в тексте.

В июне ГП сообщила об экстрадиции из Армении в Россию Роланди Азова, обвиняемого в мошенничестве, совершённом в крупном размере.