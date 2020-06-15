В Россию из Армении экстрадировали обвиняемого в крупном мошенничестве
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- РИА Новости
Как отмечается, его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК России.
По версии следствия, в Ростове-на-Дону Азов получил от знакомого 766 тыс. рублей для поставки продовольствия из Греции в Россию, а затем скрылся.
В ноябре 2019 года было установлено его местонахождение на территории Республики Армения, после чего Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче. В декабре 2019 года запрос был удовлетворён.
Приём экстрадируемого лица осуществлён при соблюдении всех необходимых противоэпидемических мер безопасности, проинформировали в ведомстве.