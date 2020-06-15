В Россию из Армении экстрадировали обвиняемого в крупном мошенничестве

По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Армении экстрадировали в Россию Роланди Азова, обвиняемого в мошенничестве, совершённом в крупном размере, сообщает пресс-служба ГП.

Как отмечается, его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК России.

По версии следствия, в Ростове-на-Дону Азов получил от знакомого 766 тыс. рублей для поставки продовольствия из Греции в Россию, а затем скрылся.

В ноябре 2019 года было установлено его местонахождение на территории Республики Армения, после чего Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче. В декабре 2019 года запрос был удовлетворён.

Приём экстрадируемого лица осуществлён при соблюдении всех необходимых противоэпидемических мер безопасности, проинформировали в ведомстве.