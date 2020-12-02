МВД возбудило дело из-за сообщения об угрозе взрыва в банке на Алтае

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МВД возбудило уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва, поступившего в кол-центр одного из банков в Горно-Алтайске.
МВД возбудило дело из-за сообщения об угрозе взрыва в банке на Алтае
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК России («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры»)», — заявили в МВД.

Отмечается, что личность владельца телефона, с которого поступила угроза, установлена. Подозреваемого местного жителя доставили в отдел МВД. 

Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в офис банка в Горно-Алтайске ворвался неизвестный и потребовал деньги, он был задержан. 

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