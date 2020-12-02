МВД возбудило дело из-за сообщения об угрозе взрыва в банке на Алтае
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Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК России («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры»)», — заявили в МВД.
Отмечается, что личность владельца телефона, с которого поступила угроза, установлена. Подозреваемого местного жителя доставили в отдел МВД.
Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в офис банка в Горно-Алтайске ворвался неизвестный и потребовал деньги, он был задержан.