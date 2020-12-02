Экс-чиновника Росавиации приговорили к колонии за взятку

Черёмушкинский суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева к восьми с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15,5 млн рублей за получение взятки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать определённые должности на срок шесть лет и штрафом в размере 15,5 млн рублей», — сказала она.

Отмечается, что судом было установлено, что с января 2017-го по июнь 2018 года он неоднократно получал взятки от должностных лиц и представителей ряда авиакомпаний за одобрение заявок на выполнение нерегулярных полётов. Общая сумма взятки превысила 4 млн рублей.

До этого также были вынесены обвинительные приговоры в отношении посредника и взяткодателей по данному делу.

Ранее бывший депутат из ЯНАО, вице-спикер думы Салехарда Александр Пизняк был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за взятку.