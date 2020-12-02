В Госдуме прокомментировали идею допуска к экзамену на права с 16 лет

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев прокомментировал сообщение о том, что в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.
В Госдуме прокомментировали идею допуска к экзамену на права с 16 лет
  • © duma.gov.ru

«Чем раньше подростки смогут управлять автомобилем и получать права, тем больше будет порядка на дорогах», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, чем раньше человек начнёт изучать ПДД и получит возможность сдать на права, тем больше это будет накладывать ответственности на всех участников дорожного движения.

Со своей стороны, автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН назвал идею принятой в развитых странах международной практикой.

«Человек вполне соображает, если он нормальный. Кроме всего прочего, в 16—17 лет разрешается управлять автомобилем только в сопровождении взрослого. Я не вижу в этом никаких проблем. Людям надо доверять, и всё получится», — сказал он.

Согласно опубликованному ранее проекту нового административного регламента МВД, в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить