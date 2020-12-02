Автоэксперт оценил идею допуска к экзамену на права с 16 лет

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал сообщение о том, что в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.

«У водителей и кандидатов в водители и в 18 лет, и в 20 лет остаточные знания после получения водительского удостоверения составляют порядка 10—15%. Все остальные навыки приходят с километражем, то есть с расстоянием, которое водитель проезжает на транспортном средстве», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его мнению, если будет перерыв в вождении, то в любом возрасте остаточные знания у человека будут равны нулю.

В свою очередь, автоэксперт Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU отметил, что человек в 16 лет «ещё в принципе достаточно неразумный».

«Я считаю, что таким людям, не имеющим жизненного опыта, не стоит сдавать на права», — заявил он.

Как считает Форманчук, права нужно получать минимум с 18 лет, в том числе на мотоцикл.

Согласно опубликованному ранее проекту нового административного регламента МВД, в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.