В Оренбургской области прокуратура проведёт проверку по факту гибели троих детей

Прокуратура Оренбургской области проведёт проверку по факту гибели троих детей в Новотроицке при пожаре.

Об этом информирует RIA56.

Сообщается, что после тушения пожара в частном доме утром 2 декабря обнаружили тела трёх детей — двух, четырёх и шести лет. 29-летняя хозяйка дома с ожогами находится в больнице в реанимации. Всего в доме проживали пятеро детей, двое старших в это время находились в школе.

Как уточнили в ведомстве, двоих оставшихся в живых детей уже изъяли из семьи органы опеки.

По предварительной информации, мать несовершеннолетних с июля 2017 года состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Молодую женщину уже привлекали к административной ответственности. В мае текущего года суд освободил её от уголовной ответственности после лечения у врача-психиатра.

Ранее сообщалось, что по факту гибели трёх детей в результате пожара в Новотроицке возбуждено уголовное дело.