Из-за смерти трёх детей при пожаре в Оренбургской области возбудили дело
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Об этом говорится в сообщении на сайте регионального отделения СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сказано в заявлении.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики.
Ранее сообщалось, что три ребёнка погибли при пожаре в Оренбургской области.