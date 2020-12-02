Из-за смерти трёх детей при пожаре в Оренбургской области возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх детей в результате пожара в частном доме в Новотроицке Оренбургской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сказано в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики.

Ранее сообщалось, что три ребёнка погибли при пожаре в Оренбургской области.