Путин заявил о наращивании возможностей здравоохранения в России

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Российский лидер Владимир Путин на открытии многофункциональных медцентров Минобороны России заявил об увеличении возможностей системы здравоохранения в стране.
Путин заявил о наращивании возможностей здравоохранения в России
  • Reuters

«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения», — сообщил президент.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в медицинские центры, построенные российскими военными во время эпидемии, поставлено более 116 тыс. единиц медицинского оборудования. 

Согласно данным оперштаба на 2 декабря, в России в течение суток выявили 25 345 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 347 401.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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