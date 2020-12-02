Путин заявил о наращивании возможностей здравоохранения в России

Российский лидер Владимир Путин на открытии многофункциональных медцентров Минобороны России заявил об увеличении возможностей системы здравоохранения в стране.

«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения», — сообщил президент.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в медицинские центры, построенные российскими военными во время эпидемии, поставлено более 116 тыс. единиц медицинского оборудования.

Согласно данным оперштаба на 2 декабря, в России в течение суток выявили 25 345 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 347 401.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.