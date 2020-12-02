Голикова заявила о готовности к массовой вакцинации от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину, что на этой неделе будут завершены все подготовительные мероприятия, чтобы на следующей неделе приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса.

По словам Голиковой, в соответствии с поручением президента, профильные ведомства совместно с производителями вакцины оценили возможности по её производству и завершают подведение итогов.

Она отметила, что есть возможность начать масштабную вакцинацию в России уже в декабре.

Голикова рассказала, что сейчас оцениваются первые приоритетные группы населения для вакцинации, в них войдут в том числе врачи и педагогические работники.

«Хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе, для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно. И на этой неделе, я уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия для того, чтобы доложить вам о готовности начать её на следующей неделе», — заявила она.

Ранее Путин попросил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.