Голикова заявила о готовности к массовой вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
По словам Голиковой, в соответствии с поручением президента, профильные ведомства совместно с производителями вакцины оценили возможности по её производству и завершают подведение итогов.
Она отметила, что есть возможность начать масштабную вакцинацию в России уже в декабре.
Голикова рассказала, что сейчас оцениваются первые приоритетные группы населения для вакцинации, в них войдут в том числе врачи и педагогические работники.
«Хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе, для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно. И на этой неделе, я уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия для того, чтобы доложить вам о готовности начать её на следующей неделе», — заявила она.
Ранее Путин попросил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.