Студентов СевГУ переводят на удалёнку из-за ситуации с пандемией

Студентов Севастопольского государственного университета переводят на дистанционное обучение с 7 декабря по 6 февраля 2021 года в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Решение было принято на заседании оперативного штаба университета.

Новая форма обучения коснётся всех студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Исключение сделали для дисциплин, требующих специального оборудования, для занятий в военном учебном центре, а также занятий по физической культуре.

«За весь период пандемии среди сотрудников и студентов университета зафиксировано девять официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией — один сотрудник и восемь студентов. Шестеро выздоровели», — сообщается на сайте СевГУ.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.