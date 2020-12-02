Студентов СевГУ переводят на удалёнку из-за ситуации с пандемией
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Решение было принято на заседании оперативного штаба университета.
Новая форма обучения коснётся всех студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.
Исключение сделали для дисциплин, требующих специального оборудования, для занятий в военном учебном центре, а также занятий по физической культуре.
«За весь период пандемии среди сотрудников и студентов университета зафиксировано девять официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией — один сотрудник и восемь студентов. Шестеро выздоровели», — сообщается на сайте СевГУ.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.