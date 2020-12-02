Подозреваемому в убийстве 26 женщин слесарю предъявили обвинения

В Татарстане предъявили обвинение мужчине в убийстве 26 женщин в 2011—2012 годах. Обвиняемый признался в содеянном.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Задержанному 38-летнему жителю Казани Радику Тагирову предъявлено обвинение по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство).

Тагиров дал показания по обстоятельствам преступлений. Мужчина оказался дважды судим за хранение оружия и за кражу.

1 декабря в Татарстане задержали подозреваемого.

Следователи выяснили, что преступления на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов совершил один и тот же человек.