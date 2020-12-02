В «Почте России» прокомментировали возможность «вирусов на посылках»

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Глава «Почты России» Максим Акимов прокомментировал возможность «вирусов на посылках».
В «Почте России» прокомментировали возможность «вирусов на посылках»
  • РИА Новости

«Что касается вирусов на посылках, то мы с уверенностью можем сказать, что эта история не несёт никакой опасности. Во-первых, у нас огромные мощности по санитарной обработке груза, поступающего в Российскую Федерацию и передвигающегося», — заявил он в беседе с НТВ.

Во-вторых, отметил Акимов, исследования показывают, что вирус всё-таки очень плохо сохраняется на поверхности писем и посылок.

Кроме того, он отметил, что приоритет компании — защита людей, работающих на почтовых объектах. Разработаны меры социальной поддержки для тех, кто заболеет.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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