В «Почте России» прокомментировали возможность «вирусов на посылках»

Глава «Почты России» Максим Акимов прокомментировал возможность «вирусов на посылках».

«Что касается вирусов на посылках, то мы с уверенностью можем сказать, что эта история не несёт никакой опасности. Во-первых, у нас огромные мощности по санитарной обработке груза, поступающего в Российскую Федерацию и передвигающегося», — заявил он в беседе с НТВ.

Во-вторых, отметил Акимов, исследования показывают, что вирус всё-таки очень плохо сохраняется на поверхности писем и посылок.

Кроме того, он отметил, что приоритет компании — защита людей, работающих на почтовых объектах. Разработаны меры социальной поддержки для тех, кто заболеет.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.