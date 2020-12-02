В Приморском крае суд вынес приговор мужчине за истязания сына

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Октябрьский районный суд Приморского края вынес обвинительный приговор мужчине с наказанием в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за систематическое истязание своего 13-летнего сына.
В Приморском крае суд вынес приговор мужчине за истязания сына
  • РИА Новости

Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что с декабря 2018 года по январь 2020 года отец мальчика 2007 г. р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ложно понимаемых методов воспитания периодически истязал его», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина наносил ребёнку удары руками и ногами, использовал ремень, кочергу и гаечный ключ, выгонял мальчика зимой на улицу без тёплой верхней одежды и обуви.

В результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вынесли приговор педагогу, обвиняемой в истязании учеников.

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