Совфед одобрил бюджет России на ближайшие три года

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России на 2021—2023 годы.

Об этом Совфед сообщил на своей странице в Twitter.

Сенаторы одобрили федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (https://t.co/oHubZkiNXr).

Представил бюджет на следующую трёхлетку министр финансов Антон Силуанов.https://t.co/jwxeW7fDC5pic.twitter.com/MC0GggiD1T — Совет Федерации (@SovFedInfo) December 2, 2020

«Бюджетная политика в 2021 году сохранит свою контрцикличность. На финансовое обеспечение общенационального плана действий по борьбе с последствиями коронавируса предусмотрено более 2 трлн рублей. Важным фактором восстановления экономики станут меры по повышению её потенциала», — говорится в сообщении верхней палаты российского парламента в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Государственная дума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы.

Отмечается, что закон предусматривает рост доходов бюджета с 18,8 трлн рублей в 2021 году до 20,6 трлн в 2022 году и 22,3 трлн в 2023 году.

Как отмечается, расходы составят 21,52 трлн рублей в 2021 году, 21,88 трлн и 23,67 трлн рублей в 2022 и 2023 годах соответственно.

В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.