Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Безусловными приоритетами бюджета на предстоящие три года стали послания президента, обозначенные им национальные планы развития страны и социальные обязательства перед гражданами», — говорится в сообщении.

Закон предусматривает рост доходов бюджета с 18,8 трлн рублей в 2021 году до 20,6 трлн в 2022 году и 22,3 трлн в 2023 году.

Как отмечается, расходы составят 21,52 трлн рублей в 2021 году, 21,88 трлн рублей и 23,67 трлн рублей в 2022 и 2023 годах соответственно.

В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.