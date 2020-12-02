Племянница Скрипаля сообщила в СК о звонке его дочери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что сообщила в Следственный комитет о звонке своей двоюродной сестры Юлии.

«Информацию о звонке я сообщила в Следственный комитет», — цитирует РИА Новости Викторию Скрипаль.

Она добавила, что готова предоставить аудиозапись разговора, если будет необходимо.

Накануне она рассказала, что дочь Скрипаля Юлия позвонила родственникам.

По словам Виктории Скрипаль, Юлия звонила, чтобы поинтересоваться здоровьем бабушки, матери Сергея Скрипаля.

Также она сообщила, что её отец всё ещё носит трахеостому и чувствует себя в целом нормально.