В Приморском крае к зиме закупили снегоуборочную спецтехнику
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Об этом пишет vostokmedia.com.
Спецтехника закуплена для нужд города по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка. Большая её часть уже поступила на муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».
В целом же перед наступлением зимы для работы на улицах Владивостока подготовили 163 единицы техники, 125 из них — для уборки снега, в том числе машины с отвалами, роторные погрузчики, машины для нанесения жидкого химреагента.
Также для дорог края и его столицы было закуплено значительное количество реагентов, песка и соли.
Ранее прокуратура внесла представление мэру Владивостока Олегу Гуменюку за недостаточное количество техники и ресурсов для устранения последствий снежного циклона.