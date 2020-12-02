В Приморском крае к зиме закупили снегоуборочную спецтехнику

В Приморском крае закупили новую спецтехнику для уборки снега. Во Владивосток поступило 117 машин.

Об этом пишет vostokmedia.com.

Спецтехника закуплена для нужд города по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка. Большая её часть уже поступила на муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».

В целом же перед наступлением зимы для работы на улицах Владивостока подготовили 163 единицы техники, 125 из них — для уборки снега, в том числе машины с отвалами, роторные погрузчики, машины для нанесения жидкого химреагента.

Также для дорог края и его столицы было закуплено значительное количество реагентов, песка и соли.

Ранее прокуратура внесла представление мэру Владивостока Олегу Гуменюку за недостаточное количество техники и ресурсов для устранения последствий снежного циклона.