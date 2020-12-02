В Приморском крае к зиме закупили снегоуборочную спецтехнику

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В Приморском крае закупили новую спецтехнику для уборки снега. Во Владивосток поступило 117 машин.
В Приморском крае к зиме закупили снегоуборочную спецтехнику
  • © РИА Новости / Татьяна Меель

Об этом пишет vostokmedia.com.

Спецтехника закуплена для нужд города по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка. Большая её часть уже поступила на муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».

В целом же перед наступлением зимы для работы на улицах Владивостока подготовили 163 единицы техники, 125 из них — для уборки снега, в том числе машины с отвалами, роторные погрузчики, машины для нанесения жидкого химреагента.

Также для дорог края и его столицы было закуплено значительное количество реагентов, песка и соли.

Ранее прокуратура внесла представление мэру Владивостока Олегу Гуменюку за недостаточное количество техники и ресурсов для устранения последствий снежного циклона.

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