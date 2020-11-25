Мэру Владивостока внесено представление из-за нехватки уборочной техники

Прокуратура внесла представление мэру Владивостока Олегу Гуменюку за недостаточное количество техники и ресурсов для устранения последствий снежного циклона.

«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла главе Владивостока представление, в котором в том числе указано на недостаточное количество спецтехники и привлечённых ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации», — цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры Приморья.

Ранее сообщалось, что движение по мосту на остров Русский, который закрыли из-за обледенения вант, возобновится не раньше четверга, 26 ноября.

25 ноября стало известно, что энергетики восстановили электроснабжение в Первомайском районе Владивостока, в котором проживают более 60 тыс. человек.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил предварительный ущерб от непогоды в регионе.