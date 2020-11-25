Мэру Владивостока внесено представление из-за нехватки уборочной техники
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«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла главе Владивостока представление, в котором в том числе указано на недостаточное количество спецтехники и привлечённых ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации», — цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры Приморья.
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