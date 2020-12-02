В Москве проект «Учебный день в музее» перевели в онлайн-формат

В Москве проект для школьников «Учебный день в музее» перешёл в дистанционный формат работы, а его материалы стали доступны для всех педагогов России.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Организовать дистанционные уроки в столичных музеях теперь могут не только московские учителя, но и преподаватели со всей страны. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать учебный предмет и класс и бесплатно скачать необходимые для урока материалы.

Начальник управления музейно-туристского развития агентства «Мосгортур» Иван Гринько рассказал, что в онлайн-материалах представлены описания и фотографии интересных экспонатов, результаты научных исследований и нестандартные задания для школьников.

На сегодняшний день на сайте проекта учителям доступно 69 онлайн-уроков по 20 предметам школьной программы для 3—11-х классов.

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