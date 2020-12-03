В Москве за сутки госпитализированы 1606 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализированы 1606 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что в столице за сутки подтверждено 7750 новых случаев коронавирусной инфекции.

На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки госпитализировали 1570 пациентов с COVID-19.

Между тем после выздоровления от коронавирусной инфекции в столице выписали ещё 6849 пациентов.

2 декабря стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, продлевающий дистанционное обучение до окончания второй четверти для учеников 6—11-х классов.