В Москве за сутки госпитализированы 1606 человек с коронавирусом

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В Москве за сутки госпитализированы 1606 пациентов с коронавирусом.
В Москве за сутки госпитализированы 1606 человек с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Отмечается, что в столице за сутки подтверждено 7750 новых случаев коронавирусной инфекции.

На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки госпитализировали 1570 пациентов с COVID-19.

Между тем после выздоровления от коронавирусной инфекции в столице выписали ещё 6849 пациентов.

2 декабря стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, продлевающий дистанционное обучение до окончания второй четверти для учеников 6—11-х классов.

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