На предприятии в Красноярском крае после разлива нефти найдены нарушения

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На предприятии в Красноярском крае, где в сентябре произошёл разлив нефти, были обнаружены нарушения.
На предприятии в Красноярском крае после разлива нефти найдены нарушения
  • © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

«Норильской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту разлива нефтепродуктов ООО «Энергия» на берег реки Хатанга 27 сентября текущего года», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что во время перевалки сырой нефти из нефтеналивного судна «Ленанефть-2060» на склад ГСМ, расположенный на берегу реки в 3 км от сельского поселения Хатанга, из-за погодных условий произошла разгерметизация трубопровода.

Также уточняется, что перевалка сырой нефти осуществлялась в отсутствие специализированного причального сооружения, а также сливоналивных устройств (стендеров), что является нарушением закона.

30 сентября на территории села Хатанга в Таймырском районе Красноярского края был введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после разлива нефти.

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