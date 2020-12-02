Производитель космической одежды «Кентавр-Наука» объявил о ликвидации
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«Начался процесс ликвидации фирмы ООО «Кентавр-Наука». По результатам переговоров они вышли с предложением, чтобы ИМБП забрал тематику под своё крыло», — цитирует заместителя главного конструктора ИМБП Евгению Ярманову РИА Новости.
В «Кентавр-Науке» подтвердили данную информацию и уточнили, что процесс ликвидации завершится ориентировочно в апреле следующего года.
Как пояснили в ИМБП, ликвидация «Кентавр-Науки» связана со смертью 6 ноября дизайнера космической одежды, генерального директора компании Александра Ярова.
Сотрудники «Кентавр-Науки» перейдут в ИМБП.
В октябре лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков в беседе с Newinform рассказал о качествах хорошего космонавта.