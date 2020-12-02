Производитель космической одежды «Кентавр-Наука» объявил о ликвидации

Компания «Кентавр-Наука», занимающаяся производством одежды для российских космонавтов, начала процесс ликвидации. Продукцию будут выпускать в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

«Начался процесс ликвидации фирмы ООО «Кентавр-Наука». По результатам переговоров они вышли с предложением, чтобы ИМБП забрал тематику под своё крыло», — цитирует заместителя главного конструктора ИМБП Евгению Ярманову РИА Новости.

В «Кентавр-Науке» подтвердили данную информацию и уточнили, что процесс ликвидации завершится ориентировочно в апреле следующего года.

Как пояснили в ИМБП, ликвидация «Кентавр-Науки» связана со смертью 6 ноября дизайнера космической одежды, генерального директора компании Александра Ярова.

Сотрудники «Кентавр-Науки» перейдут в ИМБП.

В октябре лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков в беседе с Newinform рассказал о качествах хорошего космонавта.