Производитель космической одежды «Кентавр-Наука» объявил о ликвидации

Короткая ссылка
Компания «Кентавр-Наука», занимающаяся производством одежды для российских космонавтов, начала процесс ликвидации. Продукцию будут выпускать в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Производитель космической одежды «Кентавр-Наука» объявил о ликвидации
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Начался процесс ликвидации фирмы ООО «Кентавр-Наука». По результатам переговоров они вышли с предложением, чтобы ИМБП забрал тематику под своё крыло», — цитирует заместителя главного конструктора ИМБП Евгению Ярманову РИА Новости.

В «Кентавр-Науке» подтвердили данную информацию и уточнили, что процесс ликвидации завершится ориентировочно в апреле следующего года.

Как пояснили в ИМБП, ликвидация «Кентавр-Науки» связана со смертью 6 ноября дизайнера космической одежды, генерального директора компании Александра Ярова.

Сотрудники «Кентавр-Науки» перейдут в ИМБП.

В октябре лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков в беседе с Newinform рассказал о качествах хорошего космонавта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить