Колокольцев представил нового главу ГУ МВД по Пермскому краю

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на МВД Медиа.

Как отметил Колокольцев, Щеглов начинал службу участковым инспектором милиции в Новгородской области. В последние годы возглавлял УМВД России по Забайкальскому краю.

Глава МВД России также сказал, что на повестке дня остаётся обеспечение экономической безопасности региона, пресечение преступлений в сфере лесозаготовок, а также преступлений, связанных с финансово-кредитной сферой.

В октябре сообщалось, что Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова.