Колокольцев представил нового главу ГУ МВД по Пермскому краю

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова.
Колокольцев представил нового главу ГУ МВД по Пермскому краю
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на МВД Медиа.

Как отметил Колокольцев, Щеглов начинал службу участковым инспектором милиции в Новгородской области. В последние годы возглавлял УМВД России по Забайкальскому краю.

Глава МВД России также сказал, что на повестке дня остаётся обеспечение экономической безопасности региона, пресечение преступлений в сфере лесозаготовок, а также преступлений, связанных с финансово-кредитной сферой.

В октябре сообщалось, что Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова.

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