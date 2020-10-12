Колокольцев представил нового начальника УМВД России по ХМАО

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в понедельник, 12 октября, представил личному составу нового начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

Большая часть трудовой биографии нового руководителя связана со службой в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции. Отмечается, что по этой линии работы он занимал руководящие должности в территориальных органах — от районного звена до регионального уровня.

Колокольцев напомнил, что Югра имеет стратегическое значение для развития экономики страны.

Дамиру Сатретдинову предстоит решить вопросы противодействия мошенничеству и преступлениям с использованием IT-технологий, повышения качества предварительного расследования, а также обеспечения дорожной безопасности.

Ранее Колокольцев наградил четырёх сотрудников патрульно-постовой службы Москвы за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей.