Колокольцев представил нового начальника УМВД России по ХМАО
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.
Большая часть трудовой биографии нового руководителя связана со службой в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции. Отмечается, что по этой линии работы он занимал руководящие должности в территориальных органах — от районного звена до регионального уровня.
Колокольцев напомнил, что Югра имеет стратегическое значение для развития экономики страны.
Дамиру Сатретдинову предстоит решить вопросы противодействия мошенничеству и преступлениям с использованием IT-технологий, повышения качества предварительного расследования, а также обеспечения дорожной безопасности.
Ранее Колокольцев наградил четырёх сотрудников патрульно-постовой службы Москвы за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей.