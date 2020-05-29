Колокольцев подписал приказ о награждении четырёх сотрудников ППС Москвы

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении четырёх сотрудников патрульно-постовой службы отдела по району «Орехово-Борисово Южное» Москвы за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вечером 24 мая в дежурную часть поступила информация о стрельбе у дома 65б по Каширскому шоссе. На место выехали два наряда ППС. Они установили, что стрелявшие находились на паркинге внутри здания.

Полицейские рассредоточились и приняли меры к задержанию правонарушителей на месте событий. Остальных задержали сотрудники Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади в ходе отработки ориентировки.

«За отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД России «За доблесть в службе». Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечёткин — почётными грамотами Министерства внутренних дел Российской Федерации», — рассказала Волк.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге наградили трёх курсантов Морского технического колледжа за спасение провалившихся под лёд людей и собаки.