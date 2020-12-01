Автоэксперт прокомментировала новый регламент сдачи на права

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Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева прокомментировала новый регламент сдачи на права.
Автоэксперт прокомментировала новый регламент сдачи на права
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Если человек хорошо подготовлен, он сдаст единожды и уже получает водительское удостоверение. Но допуск после успешно сданной теории, как и сейчас», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, сейчас, если сдана площадка, а город не сдан, то площадку засчитывают, а поскольку будет единый экзамен, придётся пересдавать каждый раз с начала.

Шутылева также отметила, что проект регламента ещё может измениться.

Ранее сообщалось, что МВД России предлагает закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень необходимых навыков вождения.

Автоэксперт, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права.

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