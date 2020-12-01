Материалы по санитарным нарушениям на концерте Басты поступили в суд

Материалы протоколов Роспотребнадзора о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра в Санкт-Петербурге, где прошёл концерт музыканта Басты (Василий Вакуленко), поступили в Невский районный суд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

«Материалы переданы судье», — говорится в сообщении.

Организаторам вменяется нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Санкция за данное нарушение предполагает для юридических лиц штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Петербурге после концертов Басты.