Эксперт прокомментировала предложение записывать на видео кандидата при сдаче экзамена на права

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Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева прокомментировала предложение записывать на аудио и видео кандидата при сдаче экзамена на права.
Эксперт прокомментировала предложение записывать на видео кандидата при сдаче экзамена на права
  • РИА Новости

«Аудио- и видеозапись на экзамене заведены в проект нового административного регламента МВД по приёму экзаменов, который вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Эта норма перекочевала из действующего регламента», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, это давно в системе, и все к этому адаптировались.

Как отметила Шутылева, запись ведут видеорегистраторы в экзаменационном транспортном средстве. Фиксируется весь процесс. Записи хранятся в ГИБДД на протяжении трёх дней после экзамена.

Эксперт уточнила, что иногда к этим записям прибегают при решении спорных ситуаций, если сдающему показалось, что экзаменатор выставил необъективную оценку.

Ранее сообщалось, что сдачу теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео.

Автоэксперт, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права.

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