Путин призвал к наращиванию повторного использования пластика

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Российский лидер Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли призвал к наращиванию повторного использования пластика.
Путин призвал к наращиванию повторного использования пластика
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Он отметил, что «во всём мире серьёзное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объёмов отходов».

«И безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент также отметил необходимость «наращивать в общем объёме производства долю малотоннажной химической продукции».

«И сегодня, конечно, хотелось бы услышать, коллеги, предложения на этот счёт», — добавил он.

В первой половине ноября заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщал, что с 1 января 2020 года в Москве собрали более 600 тыс. т вторсырья для переработки в рамках программы раздельного сбора мусора.

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