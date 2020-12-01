Путин призвал к наращиванию повторного использования пластика

Российский лидер Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли призвал к наращиванию повторного использования пластика.

Он отметил, что «во всём мире серьёзное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объёмов отходов».

«И безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент также отметил необходимость «наращивать в общем объёме производства долю малотоннажной химической продукции».

«И сегодня, конечно, хотелось бы услышать, коллеги, предложения на этот счёт», — добавил он.

В первой половине ноября заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщал, что с 1 января 2020 года в Москве собрали более 600 тыс. т вторсырья для переработки в рамках программы раздельного сбора мусора.