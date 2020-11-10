В Москве оценили объём собранного с начала года вторсырья

С 1 января 2020 года в Москве собрали более 600 тыс. т вторсырья для переработки в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам Бирюкова, это в 1,5 раза больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

«Увеличение доли собранного вторсырья ещё раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна», — приводятся в материале слова Бирюкова.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.