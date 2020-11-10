В Москве оценили объём собранного с начала года вторсырья
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам Бирюкова, это в 1,5 раза больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.
«Увеличение доли собранного вторсырья ещё раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна», — приводятся в материале слова Бирюкова.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.