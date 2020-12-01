В Совфеде прокомментировали ситуацию с мусоропроводами в России

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин прокомментировал ситуацию с мусоропроводами в России.

«Я считаю, что торопиться отказываться от мусоропроводов ещё не стоит. Мы должны подготовить всю систему, всю цепочку переработки отходов. То есть мы должны собирать их раздельно около домов, отдельно транспортировать, разделять далее на полигонах и утилизировать. Либо реализовывать переработчикам», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, когда эта цепочка заработает в разных городах, в разных населённых пунктах, в разное время, тогда постепенно там нужно будет поднимать вопрос о ликвидации мусоропроводов.

Ранее директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов в беседе с НСН оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.