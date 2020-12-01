В Госдуме рассказали о новом пакете президентских поправок

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал о новом пакете президентских поправок.

«У нас продолжается работа по приведению российского законодательства в соответствие с Конституцией. И вчера президент внёс блок поправок», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, есть отдельная поправка в Трудовой кодекс, где говорится о запретах лицам, имеющим двойное гражданство, либо вид на жительство, либо счета, финансовые активы за рубежом, занимать ряд должностей, которые связаны в том числе с гостайной, с должностью госслужащего — и федерального, и муниципального уровней.

По его словам, всё это направлено на защиту государства, его суверенитета.

«И если всё-таки найдутся граждане, у которых такие счета или двойное гражданство, то, конечно, они будут вынуждены уйти с этой работы, в том числе из Совета Федерации, из Госдумы», — отметил Крашенинников.

В августе, как сообщали «Дни.ру», председатель Госдумы Вячеслав Володин ознакомился с данными, представленными главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым и главой комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршбой о наличии или отсутствии иностранного гражданства у ряда парламентариев.