Симоньян заявила, что отечественные IT-компании могут помочь в отстаивании прав российских СМИ

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что только государственных усилий для отстаивания прав отечественных СМИ и информационного суверенитета недостаточно, нужен вклад крупных российских IT-компаний.
Симоньян заявила, что отечественные IT-компании могут помочь в отстаивании прав российских СМИ
  • © RT

«Усилий государства, даже если они будут исчерпывающими с точки зрения законодательной, с точки зрения правоприменительной практики, с точки зрения борьбы с некорректной, неправильной, незаконной конкуренцией... даже если всё это волшебным образом мы победим, как победили фашизм, этого мало, потому что нужно, чтобы наши IT-гиганты создали что-то невыразимо круче», — отметила она в ходе круглого стола «Двухцветный мир: борьба за правду» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Как считает Симоньян, восточный мир уже «рванул далеко вперёд» по сравнению с технологиями YouTube, Instagram или WhatsApp. В качестве примера она привела собственные платформы, используемые в Китае.

«Это надо сделать, присоединить к этому усилия государства, и тогда через год, максимум через два мы с вами и не вспомним, как мы справедливо волновались и переживали о том, что информационное пространство нашей страны нами утрачено и утерян информационный суверенитет», — заключила Симоньян.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор призвал российские интернет-компании помочь отечественным СМИ на фоне политики цензурирования на YouTube.

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