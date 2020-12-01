Глава ФСИН прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством

Директор ФСИН Александр Калашников прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

«В 2020 году на 1 октября, по статистике МВД России, всего было зарегистрировано 210 тыс. мошеннических преступлений, или преступлений мошеннического характера. Из них 76 тыс. — это преступления, связанные с использованием мобильной связи. При этом, по данным МВД, на территории уголовно-исправительной системы в отношении нашего спецконтингента всего было возбуждено 119 уголовных дел», — сказал он.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим дала советы по борьбе с телефонными мошенниками.