Попова заявила о замедлении темпов распространения коронавируса
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«В целом по России мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах России», — заявила она.
Попова отметила, что «ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах — в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточного регистрируемого количества вновь выявленных пациентов».
Также Попова назвала «совершенно очевидной» грядущую победу над коронавирусом.
Российский премьер Михаил Мишустин также оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.