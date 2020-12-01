Попова заявила о замедлении темпов распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, что темп распространения COVID-19 в России замедляется, однако в регионах ситуация разная.

«В целом по России мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах России», — заявила она.

Попова отметила, что «ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах — в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточного регистрируемого количества вновь выявленных пациентов».

Также Попова назвала «совершенно очевидной» грядущую победу над коронавирусом.

Российский премьер Михаил Мишустин также оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.