Попова заявила о замедлении темпов распространения коронавируса

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, что темп распространения COVID-19 в России замедляется, однако в регионах ситуация разная.
Попова заявила о замедлении темпов распространения коронавируса
  • © РИА Новости

«В целом по России мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах России», — заявила она.

Попова отметила, что «ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах — в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточного регистрируемого количества вновь выявленных пациентов».

Также Попова назвала «совершенно очевидной» грядущую победу над коронавирусом.

Российский премьер Михаил Мишустин также оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить