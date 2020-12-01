Мишустин призвал регионы более решительно принимать меры по COVID-19
- Reuters
По его словам, ситуация в субъектах Федерации развивается неравномерно.
«Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры», — сказал Мишустин.
Он отметил, что это особенно касается тех муниципалитетов, где обстановка «наиболее острая».
За последние сутки в стране выявили 26 402 заболевших коронавирусом. Скончались ещё 569 пациентов с COVID-19.