Мишустин призвал регионы более решительно принимать меры по COVID-19

Регионы с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией должны более решительно принимать ограничительные меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, ситуация в субъектах Федерации развивается неравномерно.

«Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры», — сказал Мишустин.

Он отметил, что это особенно касается тех муниципалитетов, где обстановка «наиболее острая».

За последние сутки в стране выявили 26 402 заболевших коронавирусом. Скончались ещё 569 пациентов с COVID-19.