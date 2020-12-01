В горах Адыгеи создадут два поста для охраны лесов от браконьеров

В декабре 2020 года в горной части Адыгеи власти республики планируют создать два новых поста для охраны лесного фонда и животных.

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Посты появятся на приграничной с Кавказским биосферным заповедником территории для усиления охраны уникальной природной зоны региона. Один пост появится в районе реки Киши, другой — за селом Новопрохладным. Свою работу они начнут до Нового года, чтобы предотвратить незаконную рубку ёлок.

Это совместный проект властей республики, заповедника и охотничьих хозяйств. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и директор заповедника Сергей Шевелев рассказали, что совместные охранные мероприятия по защите леса будут долгосрочными.

Посты создадут для защиты лесных насаждений, животного мира, а также против браконьерства и нарушений лесного законодательства. Они дополнят деятельность заповедника, инспекторы которого круглогодично работают на трёх кордонах: Киша, Лагерный и Гузерипль, уточнили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Как ранее сообщал телеканал «360», ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области и Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по Подмосковью заключили соглашение о порядке взаимодействия и обмене информацией о нарушениях лесного законодательства.