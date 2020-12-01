В ГД оценили идею внести изменения в закон о праве на приобретение оружия
- РИА Новости
По его словам, если вдруг появятся какие-то законодательные инициативы, то они, по мнению Валеева, будут связаны «именно с правовыми последствиями привлечения к административной ответственности или привлечения к уголовной ответственности».
При этом депутат добавил, что пока у человека не будет погашена судимость, он лишается права не только на приобретение оружия, но и многих других.
«Но это будет связано именно с наличием судимости. Потому что участие в массовых беспорядках — это преступление. Участие в несанкционированных митингах — это, в лучшем случае, если организатор, то административное правонарушение», — пояснил парламентарий.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках.
Подробнее — в материале RT.