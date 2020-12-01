В Татарстане прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в школе
- РИА Новости
Отмечается, что прокуратура «выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами».
«По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», — приводит ТАСС сообщение.
Как сообщал сайт kp.ru, в феврале следователи проводили проверку по факту отравления 12 школьников в деревне Карлук в Иркутской области.