В Татарстане прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в школе

Прокуратура Пестречинского района Татарстана «проводит проверку информации об отравлении детей в одной из местных школ». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

РИА Новости