В Татарстане прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в школе

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Прокуратура Пестречинского района Татарстана «проводит проверку информации об отравлении детей в одной из местных школ». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В Татарстане прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в школе
  • РИА Новости

Отмечается, что прокуратура «выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами».

«По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», — приводит ТАСС сообщение.

Как сообщал сайт kp.ru, в феврале следователи проводили проверку по факту отравления 12 школьников в деревне Карлук в Иркутской области.

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